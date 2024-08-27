Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi zamanlamasının geldiğini duyurmasıyla birlikte piyasalarda hızlı hareketlenmeler görülmüştü.

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Fed’in eylül ayında faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentiler kuvvetlenirken ons altın ve gram altın tarihi rekor seviyeleri test etti.

GRAM ALTIN DÜN REKOR KIRDI

Gram altın fiyatı geçtiğimiz gün 2800 lira seviyesine kadar yükselerek tarihi rekor kırdı. Gram altın dün 2751 liradan kapandı.

ONS ALTIN DÜN YÜKSELDİ

Ons altın fiyatı dün 2526 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra günü 2518 dolardan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2518 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2511 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2503 dolar, en yüksek ise 2518 dolar seviyeleri test edildi.

Güne 2752 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 2747 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2739 lira en yüksek ise 2755 lira seviyeleri görüldü.