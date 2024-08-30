Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ın politikada ayarlamanın zamanının geldiğini duyurmasıyla birlikte eylül ayında faiz indirimi yapılacağı açıklanmış oldu.

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ABD EKONOMİSİ İKİNCİ ÇEYREKTE BÜYÜDÜ

Perşembe günü ABD’de ikinci çeyrek büyüme verileri açıklandı. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3 büyüdü. Ülke ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,4 büyüme performansı göstermişti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD’de iş gücü, enflasyon ve büyüme verileri Fed’in politika ayarlaması üzerinde büyük etki yaratıyor. Geçtiğimiz süreçte verilere göre hareket eden Fed eylül ayında faiz indirimine hazırlanıyor.

BUGÜN ALTINDA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 2521 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2524 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2512 dolar, en yüksek ise 2524 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2761 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2763 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2751 lira, en yüksek ise 2767 lira seviyeleri test edildi.

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YURT İÇİ PİYASALAR BUGÜN KAPALI

Öte yandan yurt içinde piyasalar 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bugün kapalı kalacak. Gram altın fiyatı ons altındaki hareketlenmelere bağlı olarak değişim gösterecek.