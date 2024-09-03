Altın fiyatlarında son durum ne?

Fed faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla rekor kıran altın zirveden döndü. Ons altın 2500 doların altına sarktı. Özellikle küresel çapta doların güç kazanması altın fiyatlarını baskı altında bırakıyor.

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Piyasalarda gözler Fed’in 18 Eylül’de yapacağı toplantısında olacak. Geçtiğimiz haftalarda Jackson Hole Sempozyumu’nda Fed Başkanı Jerome Powell politikayı ayarlamanın zamanının geldiğini söyledi. Bu açıklamayla birlikte eylül ayında olası bir faiz indirimi beklentileri yükseldi.

ONS ALTIN DÜN GERİLEDİ

Son günlerde dolar endeksinde yaşanan güçlenmeyle birlikte altın fiyatlarında baskı arttı. Pazartesi günü 2503 dolardan başlayan ons altın 2490 dolara kadar geriledikten sonra günü 2499 dolardan tamamladı.

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Güne 2500 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2504 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2489 dolar, en yüksek ise 2506 dolar seviyeleri test edildi.

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GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Bugüne 2721 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli seyrederek 2736 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2715 lira, en yüksek ise 2738 lira seviyeleri görüldü.