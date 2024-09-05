Altın fiyatlarında son durum ne?

Eylül ayında Fed faiz indirimi beklentileriyle geçtiğimiz haftalarda rekor seviyeleri test eden altın fiyatları doların küresel çapta güçlenmesiyle birlikte gevşedi.

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Ons altın fiyatı 2471 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanma gösterdi. Ons altın günü 2495 dolardan kapattı.

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Bugüne 2495 dolar seviyesinden başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2501 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2493 dolar, en yüksek ise 2502 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN DA TOPARLANIYOR

Salı günü 2705 liraya kadar geriledikten sonra gram altın toparlanma eğilimine girdi. Dün gram altın 2735 lirayı gördü.

Haftanın dördüncü işlem gününe 2728 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2736 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2725 lira, en yüksek ise 2737 lira seviyeleri test edildi.

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GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAMDA

Cuma günü ise gözler ABD’de açıklanacak olan kritik istihdam verisinde olacak. ABD’de tarım dışı istihdamın ağustosta 164 bin artması bekleniyor. İşsizlik oranının yüzde 4.2’ye yavaşlaması öngörülüyor. Kritik tarım dışı istihdam verisi piyasalarda yönü tayin edecek.