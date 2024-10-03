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UzmanparaAltın fiyatlarında son durum ne?
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında son durum ne?

Orta Doğu’daki gelişmeler para ve emtia piyasalarının seyrini etkiliyor. İran’ın İsrail’e yönelik balistik füze saldırısında bulunması ve İsrail’in de İran’a misilleme sözü vermesi bölgede tedirginlik yarattı. Salı günü hızlı yükseliş gösteren altın fiyatları, geçtiğimiz gün bir miktar düşüş kaydetmişti. Peki bugün piyasada son durum ne? İşte detaylar...

03.10.2024 - 09:09 | | UZMANPARA
Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi kararı sonrası yükselen altın fiyatları, Fed cephesinden gelen mesajlar ve Orta Doğu’daki gelişmelerle birlikte yön arayışında. 

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Salı günü İran’ın İsrail’e 200’e yakın balistik füze ile saldırı başlatmasıyla birlikte bölgede tansiyon artarken, İsrail buna karşılık olarak bir misilleme yapacağını duyurmuştu. Bu gelişmeyle birlikte salı günü altın fiyatları yükseliş gösterdi. 

ALTIN FİYATLARI DÜN GERİLEDİ 

Geçtiğimiz gün ons altın 2641 dolar seviyesine kadar gerilerken, gram altın 2902 lirayı gördü. 

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE? 

Haftanın dördüncü işlem gününe 2658 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2652 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2651 dolar, en yüksek ise 2663 dolar seviyeleri görüldü. 

Güne 2923 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2918 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2906 lira, en yüksek ise 2931 lira seviyeleri test edildi. 

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