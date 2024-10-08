Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD Merkez Bankası’nın gelecek ay faiz kararına yönelik beklentiler de şekillenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de tarım dışı istihdam rakamlarının güçlü gelmesiyle birlikte Fed’in gelecek ay faizi yarım puan düşüreceğine yönelik beklentiler azalmıştı.

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FED ÜYESİNDEN KADEMELİ FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

Öte yandan St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, ABD Merkez Bankası'nın geçen ay faiz oranlarını yarım puan düşürme kararını desteklediğini, ancak bundan sonraki indirimlerin kademeli olmasını tercih ettiğini söyledi.

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Para ve emtia piyasalarında gelecek ay Fed’in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı fiyatlanmaya başladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2642 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2645 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2633 dolar, en yüksek ise 2649 dolar seviyeleri test edildi.

Güne 2910 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2916 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2894 lira, en yüksek ise 2917 lira seviyeleri görüldü.