Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD’de başkanlık yarışını Donald Trump’ın kazanmasıyla birlikte piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha az faiz indirimine gideceği beklentileri kuvvetlenmiş, bu durum altın fiyatlarına negatif yansımıştı.

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ONS ALTIN 7 HAFTANIN DİBİNDEN DÖNDÜ

Yeni haftanın ilk 3 işlem gününde de altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir dikkat çekti. Ons altın dün 2589 dolar seviyesine kadar gerileyerek 7 haftanın dibini gördü.

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Bugüne 2600 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2610 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2597 dolar, en yüksek ise 2613 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİYOR

Dün 2854 lira seviyesine kadar geriledikten sonra 2872 liradan kapanan gram altın yeni güne 2883 liradan başladı. Gram altın şu sıralarda yükselerek 2879 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2862 lira, en yüksek ise 2888 lira seviyeleri görüldü.