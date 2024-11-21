Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD’de seçimleri Donald Trump’ın kazanmasının ardından dolar ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin hızla artış göstermesi altın fiyatlarının sert kayıp yaşamasına yol açmıştı.

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Geçen hafta yüzde 4’ün üzerinde kayıp göstererek 2021 yılından bu yana en kötü haftalık performansını sergileyen altında yön bu hafta itibarıyla değişti. Hafta başı itibarıyla çıkış yakalayan altın fiyatları bugün de primli seyrini koruyor.

FED YETKİLİSİNDEN FAİZ MESAJI

Öte yandan Boston Fed Başkanı Susan Collins daha fazla faiz oranı indirimine ihtiyaç olduğunu, ancak politika yapıcıların çok hızlı veya çok yavaş hareket etmekten kaçınmak için dikkatli davranmaları gerektiğini söyledi.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Güne 2649 dolardan başlayan ons altın şu sıralarda yükselerek 2659 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2648 dolar, en yüksek ise 2660 dolar seviyeleri test edildi.

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Haftanın dördüncü işlem gününe 2935 liradan başlayan gram altın şu sıralarda yükselerek 2949 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2932 lira, en yüksek ise 2949 lira seviyeleri görüldü.