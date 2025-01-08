Altın fiyatlarında son durum ne?

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 3 bin 12 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 16 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 900 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 2 bin 653 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından negatif seyrediyor.

Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump'ın başkanlığında atacağı adımlara ilişkin açıklamaları da piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Trump, dün yaptığı açıklamada Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için gerekirse asker kullanabileceğini ima ederek, "Bu ikisi hakkında size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." dedi.

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Öte yandan analistler, dün açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin hizmet sektöründeki büyümenin beklentilerin üzerinde olduğunu ortaya koyduğunu ve enflasyona ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

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Bununla birlikte açıklanan güçlü ekonomik verilerin ardından enflasyonist baskıların devam edebileceğine dair endişelerle yükselişini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,69 ile nisan ayından bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Dolar endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 108,5 seviyesinde bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in yılın ilk faiz indirimini yüzde 60 ihtimalle mayısta yapacağı öngörülürken, mayısta indirim yapılmaması halinde hazirandaki toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı, yükselen dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin oluşturduğu baskıya rağmen, Trump kaynaklı siyasi risklerle birlikte güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla yükseldi.

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Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ÜFE ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 670 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 630 ve 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.