Altın fiyatlarında son durum ne?

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 53 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 3 bin 62 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 50 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre 0,3 primle 2 bin 683 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verisi öncesi karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirirken, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitap Raporu'nun piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

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Öte yandan, analistler, dünkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yatırımcıların enflasyon endişelerini sınırlı da olsa hafiflettiğini kaydetti.

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ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın gelecek hafta göreve başlayacağına işaret eden analistler, yeni yönetimin tarifeleri uygulamaya yönelik kademeli bir yaklaşım düşündüğüne dair haberlerin de yatırımcılarda enflasyon görünümüne yönelik bir miktar rahatlama sağladığını ifade etti.

Bu gelişmelerle birlikte, dolar endeksi 109,2 seviyesinde yatay seyrederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,79 seviyesinde işlem görüyor.

Para piyasalarında ise Fed'in yılın ilk faiz indirimine yüzde 70 ihtimalle haziran ayında gideceği fiyatlanmaya devam ediyor.

Bunların yanı sıra jeopolitik gelişmeler de yakından takip edilirken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Atlantic Council'de yaptığı dış politika değerlendirme konuşmasında, Gazze'deki son durumu ve ateşkes sürecini değerlendirdi.

Blinken, Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu belirterek, "Şu anda top Hamas’ın sahasında. Eğer Hamas teklifi kabul ederse, anlaşma tamamlanıp uygulanmaya hazır olacak. Bu durumda (Gazze'de) ateşkese ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

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Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD ve İngiltere'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 650 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.