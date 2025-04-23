Altın fiyatlarında son durum ne?

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 azalışla 4 bin 160 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 2 azalışla 4 bin 75 lira seviyesinde bulunuyor.

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Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 810 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 140 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 2 azalışla 3 bin 314 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma niyetinin olmadığını söylemesi ve tarifelere yönelik artan müzakere iyimserlikleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in dün yatırımcılarla düzenlediği toplantıda, "kimsenin mevcut oranların sürdürülebilir olduğunu düşünmediğini" ve "Çin ile olan ticaret savaşında yakın bir gelecekte azalma beklediğini" söylediği belirtildi.

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Analistler son günlerde ABD'nin tarifeler konusundaki müzakereci tavrının iyimserlikleri beslediğine dikkati çekerek gelecek dönemde anlaşmalara varılması durumunda küresel ekonomik belirsizliklerin azalmaya başlayacağını kaydetti.

Trump'ın Powell'ı görevden almayacağını ifade etmesinin altının ons fiyatına yansıdığını kaydeden analistler, müzakere iyimserlikleriyle de artan risk iştahının etkisiyle altın tarafından çıkışların gözlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde tatil sebebiyle veri gündeminin olmadığını, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap raporu ile dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 250 dolar seviyesinin destek, 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.