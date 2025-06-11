Altın fiyatlarında son durum ne?

Ons altın bugün 3343 doların üzerini test etmesinin ardından şu sıralarda 3337 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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Ons altının yanı sıra yurt içinde gram altın fiyatı bugün 4 bin 212 liraya kadar yükseldi. Gün içerisinde en düşük 4 bin 179 lira seviyesi test edildi.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

City Index'in kıdemli analistlerinden Matt Simpson, "ABD'li ve Çinli müzakerecilerin bir ‘çerçeve’ üzerinde anlaştıklarını biliyoruz, ancak Trump ya da Xi onaylayana kadar belirsizlik devam edecek ve bu belirsizlik enflasyon rakamları öncesinde altını destekliyor" dedi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler ons altın için bugün direnç seviyesi olarak 3347 doları işaret ediyor. Buranın aşılması halinde 3362 dolar hedeflenebilir. Aşağıda destek ise 3296 dolarda.