Altın fiyatlarında 'tahvil' baskısı

Altın piyasasında gözler ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen şahin mesajlarda olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Fed Başkanı Jerome Powell yüksek enflasyona karşın Fed’in mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda 50 baz puan faiz artışına gidebileceğini söylemişti. Powell’ın açıklamalarına ise Fed üyelerinden destek gelmişti.

FED CEPHESİNDEN ŞAHİN MESAJLAR

Fed cephesinden ise faiz artışına ilişkin şahin mesajlar gelmeye devam ediyor. Fed’in başkan yardımcısı olmayı bekleyen üyesi Lael Brainard, 9 trilyon dolarlık bilançonun geçmiş dönemlere göre daha hızlı azaltılacağını söyledi.

Kansas City Fed Başkanı Esther George, Fed’in 50 baz puanlık faiz artışının da seçenek olarak görüşülmesi gerektiğini söyledi.

TAHVİL FAİZİ 3 YILIN ZİRVESİNDE

Fed üyelerinden gelen sıkı para politikasına yönelik açıklamalar sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün 2.633’e çıkarak 3 yılın en yüksek seviyesindeki yerini yeniledi. Tahvil faizi geçtiğimiz hafta 2.557 seviyesine çıkarak sert yükseliş kaydetmişti. Bu gelişmeyle birlikte tahvil faizi yeniden yönünü yukarı çevirmiş oldu.

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ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sert yükseliş dolar endeksinin primli seyretmesine neden oluyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 99.704’e çıkarak 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Tahvil faizlerindeki artış ve doların küresel çapta değer kazanması altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

ONS ALTIN DÜŞÜYOR

Geçtiğimiz güne 1932 dolardan başlayan ons altın 1918 dolara kadar düştükten sonra 1923 dolardan kapandı.

Haftanın üçüncü işlem gününe 1923 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 1920 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1916 dolar, en yüksek ise 1925 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN GERİLİYOR

Dün 912 liradan açılan gram altın 907 liraya kadar düştükten sonra 910 liradan kapandı.

Bugüne 909 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda geri çekilerek 908 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 907 lira, en yüksek ise 912 lira seviyeleri görüldü.