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UzmanparaAltın fiyatlarında 'tahvil' etkisi
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında 'tahvil' etkisi

Küresel altın fiyatları ABD’den gelen gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD 10 yıllık tahvil faizinin 2 yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte ons altın geriledi. Peki bugün altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar…

19.01.2022 - 09:09 | | UZMANPARA
Altın fiyatlarında 'tahvil' etkisi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faizleri artıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi ABD 10 yıllık getirilerin tırmanışa geçmesine neden oluyor.

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Piyasalarda Fed’in sıkı para politikasına gideceğinin fiyatlanmasıyla ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz gün 1.88’i aşarak 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Tahvil getirilerinin yükselmesiyle birlikte dolar güçlenirken, altın fiyatlarında gerileme görüldü.

ONS ALTINDA 'TAHVİL' ETKİSİ

Geçtiğimiz güne 1818 dolardan başlayan ons altın, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselişe geçmesiyle birlikte 1804 dolara kadar geri çekildi ve 1812 dolardan kapandı.

Bugüne 1814 dolardan başlayan ons altın, şu dakikalarda 1813 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1809 dolar, en yüksek ise 1814 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı son günlerde düşük hacimle işlem görüyor. Geçtiğimiz gün 786 liradan açılan gram altın, 798 liraya kadar çıktı ve 789 lira seviyesinden kapandı.

Bugüne ise 789 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre hafif primli bir seyir izleyerek 792 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 787 lira, en yüksek ise 793 lira seviyeleri görüldü.

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