Altın fiyatlarında 'tarife' yükselişi

Ons altın bu sabah 4 Nisan'dan bu yana ilk kez 3132 dolara kadar yükseldi. Ons altın 3 Nisan'da 3167,96 dolar ile tarihi rekor kırmıştı.

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GRAM ALTIN 3800 LİRAYI AŞTI

Ons altındaki sert yükseliş yurt içinde gram altın fiyatının hareketlenmesine yol açtı. Güne 3765 liradan başlayan gram altın 3826 lira seviyesine kadar yükseldi. Gram altında gün içerisinde en düşük 3749 lira seviyesi test edildi.

Trump diğer ülkeler için gümrük vergilerine 90 günlük bir ara verilmesine karar verirken, Çin'e gümrük vergisini yüzde 125'e çıkararak zaten hararetli olan ticaret savaşını tırmandırdı.

ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

Marex Analisti Edward Meir, “Eğer yavaş bir büyüme dönemine girersek, ki bu bizim baz senaryomuz, oranların eninde sonunda düşeceğini ve altını yükselteceğini düşünüyoruz. Çünkü enflasyon endişeleri tarifelerin etkileri nedeniyle yılın büyük bir bölümünde bizimle olmaya devam edecek. Sonunda, daha erken olmasa da muhtemelen ay sonuna kadar 3.200 doları görürüz" dedi.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Küresel belirsizliklere ve enflasyona karşı bir hedge olan altın, büyük ölçüde Trump'ın gümrük tarifesi planları, Fed'in faiz indirimi beklentileri, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gerilimler, güçlü merkez bankası alımları ve altın destekli borsa yatırım fonlarına artan yatırımların etkisiyle 2025 yılında %18'den fazla yükseldi.

FED TUTANAKLARINDA YÜKSEK ENFLASYON VURGUSU

Fed'in son toplantısının tutanaklarına göre politika yapıcılar geçen ay ABD ekonomisinin daha yavaş büyümenin yanı sıra daha yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda neredeyse oy birliğiyle uyarıda bulundu.

Enflasyonist baskılar Fed'i faiz oranlarını daha yüksek tutmaya zorlarsa, getirisi olmayan külçe altın cazibesini kaybedecek.