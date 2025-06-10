Altın fiyatlarında ticaret müzakereleri etkisi
Londra'da dün başlayan ve bugün devam edecek ABD-Çin ticaret görüşmelerinin yarattığı iyimserliğin risk iştahını artırması, güvenli liman altını geriletti.
Ons altın bu sabah 3301 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda 3319 dolar seviyesinden işlem görüyor.
GRAM ALTIN DA GERİLEDİ
Güne 4197 liradan başlayan gram altın 4171 lira seviyesine kadar geriledikten sonra şu sıralarda 4191 lira seviyesinde hareket ediyor.
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KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, “ABD-Çin ticaret görüşmelerinin devam ettiği bu dönemde iki küresel süper güç arasında herhangi bir ilerleme kaydedilip kaydedilmediğini görene kadar altın ihtiyatlı bir şekilde işlem görüyor. Yatırımcılar bu hafta ABD-Çin görüşmelerinden iki ülkenin daha geniş bir ticaret anlaşmasına varma yolunda ilerlediğini düşünerek ayrılırsa altın gibi varlıklara yönelik güvenli liman talebi azalabilir” dedi.
GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA
Bu arada yatırımcılar Fed'in para politikasına ilişkin daha fazla ipucu için çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verilerini bekliyor.
Waterer, “Eğer TÜFE marjinal bir artış gösterirse bu beklenen bir sonuç olur, ancak sıçrama yaparsa bu yatırımcılar için bazı alarm zillerinin çalmasına neden olabilir ve sonuçta ortaya çıkan güvenliğe kaçış altın fiyatına yardımcı olabilir” dedi.
ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT
Analistler ons altın için destek seviyesi olarak 3296 doları işaret ediyor. Buranın kırılması halinde geri çekilme 3262 dolara kadar devam edebilir. Yukarıda dirençler 3337 ve 3360 dolarda.