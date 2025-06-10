Altın fiyatlarında ticaret müzakereleri etkisi

Ons altın bu sabah 3301 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda 3319 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Haberin Devamı

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Güne 4197 liradan başlayan gram altın 4171 lira seviyesine kadar geriledikten sonra şu sıralarda 4191 lira seviyesinde hareket ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, “ABD-Çin ticaret görüşmelerinin devam ettiği bu dönemde iki küresel süper güç arasında herhangi bir ilerleme kaydedilip kaydedilmediğini görene kadar altın ihtiyatlı bir şekilde işlem görüyor. Yatırımcılar bu hafta ABD-Çin görüşmelerinden iki ülkenin daha geniş bir ticaret anlaşmasına varma yolunda ilerlediğini düşünerek ayrılırsa altın gibi varlıklara yönelik güvenli liman talebi azalabilir” dedi.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Bu arada yatırımcılar Fed'in para politikasına ilişkin daha fazla ipucu için çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verilerini bekliyor.

Haberin Devamı

Waterer, “Eğer TÜFE marjinal bir artış gösterirse bu beklenen bir sonuç olur, ancak sıçrama yaparsa bu yatırımcılar için bazı alarm zillerinin çalmasına neden olabilir ve sonuçta ortaya çıkan güvenliğe kaçış altın fiyatına yardımcı olabilir” dedi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler ons altın için destek seviyesi olarak 3296 doları işaret ediyor. Buranın kırılması halinde geri çekilme 3262 dolara kadar devam edebilir. Yukarıda dirençler 3337 ve 3360 dolarda.