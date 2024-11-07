Altın fiyatlarında 'Trump' etkisi

ABD’de başkanlık seçimleri para ve emtia piyasalarının odağında olmaya devam ediyor. ABD’de seçimi Donald Trump’ın kazanmasının ardından geçtiğimiz gün dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi sert yükseliş gösterirken, altın fiyatları hızla gerilemişti.

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Donald Trump’ın ticarette daha fazla korumacılık önlemi almasının enflasyonu tetikleyebileceği ve bu durumda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerinde yavaşlayacağı beklentisi hakim oldu.

ALTIN FİYATLARI DÜN SERT DÜŞTÜ

Geçtiğimiz gün ons altın 2743 dolar seviyelerinden 2652 dolara kadar gerileyerek son zamanların en büyük düşüşünü kaydetti. Gram altın fiyatı 3021 liradan 2915 liraya kadar indi.

PİYASALARDA GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Öte yandan bugün piyasalarda gözler saat 22.00’de açıklanacak olan Fed faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyor.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2660 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2653 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2643 dolar, en yüksek ise 2664 dolar seviyeleri test edildi.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Güne 2924 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2918 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2906 lira, en yüksek ise 2930 lira seviyeleri görüldü.