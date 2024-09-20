Altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) güçlü bir faiz indirimi yapacağı beklentilerini satın alarak yükselen ve beklentinin gerçekleşmesi sonrası 2600 dolar seviyesini test eden ons altın, geçtiğimiz günlerde kar realizasyonlarına sahne olmuştu. Ons altında bugün yükseliş hızlandı ve yeni rekor geldi.

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BMI, “Altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda zayıf ABD doları ve düşük tahvil getirilerinin yanı sıra jeopolitik gerginliklerin arttığı bir ortamda iyi bir şekilde desteklenmesi bekleniyor” dedi.

BUGÜN FİYATLAR NE DURUMDA?

Haftanın son işlem gününe 2586 dolardan başlayan ons altın 2616 dolara kadar yükselerek rekor kırdı. Ons altında gün içerisinde en düşük 2584 dolar seviyesi test edildi.

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Güne 2829 liradan başlayan gram altın ons altındaki yükselişe bağlı olarak 2869 liraya ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altında gün içerisinde en düşük 2825 lira seviyesi görüldü.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler ons altın için kısa vadede hedefi 2606-2619 dolar bandı olarak işaret ediyor. Buranın geçilmesi halinde 2636-2654 dolara doğru bir hareket bekleniyor. Ons altın için destek noktaları ise 2585 ve 2570 dolar.