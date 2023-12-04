Altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru! İşte sert yükselişin nedeni

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaştırmayı sona erdirdiğine ilişkin beklentiler piyasalarda sert hareketlere yol açtı. Son haftalarda altın fiyatları sert yükselirken, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüş dikkat çekti.

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Piyasalarda gözler cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarındaydı. Powell'ın para politikasının "kısıtlayıcı bölgeye doğru ilerlediği" yönündeki yorumlarının dolarda ve hazine tahvil getirilerinde düşüşe yol açmasıyla altın hızla yükselişe geçti.

PİYASALAR FAİZ İNDİRİMİNİ FİYATLIYOR

Powell daha sonra faiz indirimi iyimserliğini geri püskürtmeye çalıştı ve "yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımıza dair güvenle sonuca varmanın veya politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair spekülasyon yapmanın erken olacağı" uyarısında bulundu. Buna rağmen, swap piyasaları şu anda mart ayında yaklaşık yüzde 55'lik bir düşüş ihtimali görüyor ve mayıs ayındaki bir kesintiyi tamamen fiyatlıyor.

Haberin Devamı

ONS ALTINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU

Cuma günü 2075 dolara kadar yükselen ons altın haftaya 2071 dolardan başladı. Gece saatlerinde sert yükseliş gösteren ons altın 2148 dolar seviyesini test ederek tarihi rekor kırdı. Ons altın şu dakikalarda 2087 dolar seviyesinde hareket ediyor. Gün içerisinde en düşük 2071 dolar seviyesi test edildi.

GRAM ALTIN 2 BİN LİRAYA YAKLAŞTI

Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatı ons altındaki sert hareketin etkisiyle birlikte rekor kırdı. Cuma günü 1928 liraya kadar yükselen gram altın haftaya 1924 liradan başladı. Gece saatlerinde 1997 liraya kadar yükselen gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın şu dakikalarda 1940 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 1922 lira seviyesi görüldü.