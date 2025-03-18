Altın fiyatlarında yeni rekor

Ons altın bir kez daha 3000 dolar sınırını aşarak rekorunu 3018 dolara taşıdı. Ons altın şu sıralarda 3016 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Haberin Devamı

GRAM ALTINDA YENİ ZİRVE

Ons altında yaşanan sert yükseliş yurt içinde de gram altın fiyatının rekor kırmasına neden oluyor. Güne 3536 liradan başlayan gram altın 3559 lirayı görerek tarihi rekor kırdı. Gram altında gün içerisinde en düşük 3534 lira seviyesi test edildi.

BANKALAR HEDEF FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Hem ABD hem de küresel ekonomi için daha kasvetli bir görünüm, külçenin belirsiz zamanlarda bir değer deposu olarak rolünün altını çizdi. Metal bu yıl şimdiye kadar %14'ten fazla yükseldi ve 2024'teki güçlü yıllık yükselişini sürdürdü. Son haftalarda birçok büyük banka bu yıl için fiyat hedeflerini yükseltti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Analistler 3017 doların geçilmesi halinde ons altında yukarı hareketin 3040 dolara doğru devam edebileceğini ifade ediyor. Bugün için destek seviyeleri 3002 ve 2979 dolarda.