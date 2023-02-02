Altın fiyatlarında yeni zirve

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. ABD’de son açıklanan aralık ayı enflasyon rakamının yıllık bazda düşüş göstermesi ve iş gücü piyasasının beklentilerden iyi gelmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyordu.

FED BEKLENTİLERE PARALEL HAREKET ETTİ

Dün saat 22.00’de Fed faiz kararı açıklandı. Fed politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.75 seviyesine çıkardı. Fed aralık ayındaki toplantısında politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Böylelikle Fed faiz artırım hızında yavaşlama eğilimini sürdürmüş oldu.

ENFLASYON MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Fed kararı sonrası yayınlanan metinde önceki metinden farklı olarak enflasyonun kısmen gevşediği ancak hala yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Bu görüş Fed yetkililerinin enflasyonda zirvenin görüldüğüne inandığı sinyalini veriyor.

POWELL MART AYINI İŞARET ETTİ

Fed Başkanı Jerome Powell ise bu yıl faiz indirimine gidilmesinin uygun olmadığını açıklarken, faiz artırımı için hala bir alan olduğunu söyledi. Powell, "Faizin nereye kadar yükselmesi gerektiğine karar vermedik. Şu an ile mart ayı arasındaki verilere bakacağız. Mart toplantısında faiz artırım patikası konusunda değerlendirmelerimizi güncelleyeceğiz" dedi.

ONS ALTINDA SERT YÜKSELİŞ

Karar öncesi 1926 dolar seviyesinde hareket eden ons altın kritik gelişme sonrasında yükselişe geçti. Dün 1953 dolara kadar yükselen ons altın bugün artış eğilimini sürdürerek 1959 doları gördü. Ons altın en son 21 Nisan 2022 tarihinde 1957 doları görmüştü. Böylelikle ons altın yaklaşık 9.5 ayın en yüksek seviyesini test etmiş oldu.

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Ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1952 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1949 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki sert yükselişin etkisiyle birlikte rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Fed faiz kararı öncesinde 1164 lira seviyesinde hareket eden gram altın 1181 liraya kadar yükseldi. Bugün de artışını sürdüren gram altın 1185 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Gram altın şu dakikalarda sakin seyrederek 1181 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1177 lira seviyesi test edildi.