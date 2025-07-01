Altın fiyatlarında yön yukarı döndü

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a bir mektup göndererek faiz indirimi çağrılarını sürdürmesi, Goldman Sachs'ın Fed'den bu yıl için 1 olan faiz indirimi beklentisini 3'e çıkarması ons altın fiyatını yükseltti.

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ABD'nin ticaret ortaklarına tarifeler konusunda bir anlaşmaya varılması için tanıdığı son tarih olan 9 Temmuz'un yaklaşmasının yarattığı belirsizlik, tedirginlik de altın fiyatına destek veriyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Ons altın bu sabah 3332 dolar seviyesini gördü. Gün içerisinde en düşük 3302 dolar seviyesi test edildi.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİYOR

Yurt içinde gram altın fiyatı da ons altına paralel yükselişini sürdürüyor. Güne 4228 liradan başlayan gram altın 4274 lira seviyesine kadar yükseldi. Gram altında gün içerisinde en düşük 4228 lira seviyesi görüldü.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

ABC Rafinery'den Nicholas Frappell, “Zayıf dolar ve Trump'ın gümrük vergisi süresinin uzatılmaması halinde bunun etkisine ilişkin endişeler şu anda altını destekliyor. Trump'ın faiz oranlarını düşürme çağrısının piyasa üzerinde de etkili olduğunu düşünüyorum, ancak piyasanın faiz indirimleri konusunda bu kadar iyimser olmasına biraz şaşırdım” dedi.

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Analistler ons altın için ilk direnç olarak 3335 doları işaret ediyor. Buranın aşılması halinde 3364 dolara doğru hareket olabilir. Aşağıda destek ise 3295-3280 dolar aralığında.