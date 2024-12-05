'Altın gelecek yıl daha da yükselecek'

Marcus Garvey'in de aralarında bulunduğu analistler, fiyat tahminlerini yükselttikleri bir notta, değerli metalin 2025'in ilk çeyreğinde güçlenen ABD doları nedeniyle zorlanabileceğini, ancak bundan sonra kazançlarını artırabileceğini söyledi. Çin'in talebinin artması ya da başkan seçilen Donald Trump'ın politikalarının ABD'nin mali görünümünde bir bozulma riski yaratması halinde ons başına 3.000 doları "hızla zorlayabileceğini" söyledi.

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Macquarie, fiyatların 2025'in ilk çeyreğinde daha önceki bir tahmine göre %1,9 artışla ons başına ortalama 2.650 dolar olacağını söyledi. Nisandan hazirana kadar ortalama 2.800 dolar olacak ve bu rakam son tahminden %12 daha yüksek olacak, ardından metal cazibesinin bir kısmını kaybedebilir.