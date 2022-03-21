Altın haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları ABD’den gelen ekonomik gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen müzakereler ve Rusya’nın işgalinin durma noktasına gelmesi jeopolitik risk algısının hafiflemesine neden olmuştu. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetmişti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25-0.50 aralığına çekti.

ABD CEPHESİNDEN FAİZ AÇIKLAMASI

ABD eski Hazine Bakanı Lawrence Summers, ABD’nin enflasyonu kontrol altına alabilmesi için faiz oranlarını beklenenden daha fazla artırması gerektiğini ifade etti. ABD’de enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesindeki yerini koruyor.

‘TARAFLAR ANLAŞMAYA YAKIN’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz gün Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Tüm bu temaslarımızda tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Tabi savaş devam ederken, siviller ölürken anlaşmak öyle kolay bir şey değil. Yine de bir ivme yakalandığını söylemek isterim” ifadelerini kullandı.

ONS ALTIN HAFİF PRİMLİ

Haftanın ilk işlem gününe 1921 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 1926 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1918 dolar, en yüksek ise 1929 dolar seviyeleri görüldü.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin olumlu açıklamalar gelmesine rağmen, jeopolitik riskler ve küresel çapta artan enflasyonist eğilim yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirmeye devam ediyor.

GRAM ALTIN PRİMLİ SEYİRDE

Yurt içinde ise gram altın fiyatı dolar kuru ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle yükseliş kaydediyor. Güne 917 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 920 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 911 lira, en yüksek ise 919 lira seviyeleri görüldü.