Altın haftayı kazançla kapatmaya yöneldi

Para ve emtia piyasaları küresel gelişmelere odaklandı. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin düşüşe geçmesi ve artan enflasyon yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirdi.

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Rusya’nın Ukrayna sınırına asker konuşlandırması ve İngiltere ile ABD’nin buna karşı çıkması jeopolitik riskleri artırdı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceğine yönelik beklentiler kuvvetlenirken bu durum altın fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

ABD 10 yıllık tahvil faizi çarşamba günü 1.90’ı aşarak 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Zirveyi gördükten sonra düşüşe geçen tahvil faizleri bugün 1.77 seviyesinde hareket ediyor.

ONS ALTINDA SON DURUM NE?

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşle birlikte ons altın geçtiğimiz gün 1848 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Ons altın haftanın son işlem gününe 1839 dolardan başladı. Genel olarak karışık bir seyir izleyen ons altın şu dakikalarda 1841 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN YATAY SEYİRDE

Yurt içinde ise gram altın fiyatı bu hafta genel olarak düşük hacimle hareket ediyor. Geçtiğimiz güne 794 liradan başlayan gram altın, 783 liraya kadar geri çekildi ve 789 liradan kapandı.

Gram altın haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izleyerek 794 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 788 lira, en yüksek ise 796 lira seviyeleri görüldü.