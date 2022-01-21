Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAltın haftayı kazançla kapatmaya yöneldi
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın haftayı kazançla kapatmaya yöneldi

Altın fiyatları ABD 10 yıllık tahvil faizinin 2 yılın zirvesinden geri çekilmesiyle birlikte yükselişe geçti. Küresel enflasyonun tırmanışa geçmesiyle birlikte yatırımcılar güvenli liman altına yönelirken bu durum fiyatın yüksek kalmasında etkili oluyor. Peki bugün piyasada son durum ne? İşte detaylar…

21.01.2022 - 09:06 | | UZMANPARA
Altın haftayı kazançla kapatmaya yöneldi

Para ve emtia piyasaları küresel gelişmelere odaklandı. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin düşüşe geçmesi ve artan enflasyon yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Rusya’nın Ukrayna sınırına asker konuşlandırması ve İngiltere ile ABD’nin buna karşı çıkması jeopolitik riskleri artırdı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceğine yönelik beklentiler kuvvetlenirken bu durum altın fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

ABD 10 yıllık tahvil faizi çarşamba günü 1.90’ı aşarak 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Zirveyi gördükten sonra düşüşe geçen tahvil faizleri bugün 1.77 seviyesinde hareket ediyor.

ONS ALTINDA SON DURUM NE?

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşle birlikte ons altın geçtiğimiz gün 1848 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Ons altın haftanın son işlem gününe 1839 dolardan başladı. Genel olarak karışık bir seyir izleyen ons altın şu dakikalarda 1841 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN YATAY SEYİRDE

Yurt içinde ise gram altın fiyatı bu hafta genel olarak düşük hacimle hareket ediyor. Geçtiğimiz güne 794 liradan başlayan gram altın, 783 liraya kadar geri çekildi ve 789 liradan kapandı.

Gram altın haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izleyerek 794 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 788 lira, en yüksek ise 796 lira seviyeleri görüldü.

    18 terörist öldürüldü! Bakan Akar'dan flaş açıklama
    Hemşire Ömür Erez’i canice öldürdü! Korkunç detayı itiraf etti
    Sinyali verdi! Gözler 27 Ocak'ta, belirleyici olacak
    İstanbul'da akılalmaz olay! Taksici Fransız turisti kaçırdı
    Ülkenin konuştuğu Türk! Sarah ile Musa'dan sonra Anna-Marie ile Mürsel...
    Burak Yılmaz'ın yeni adresini duyurdular
    Ünlü isim trans birey oldu! 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü' istemiş
    İstanbul'da baltalı okul baskını! Korkuyla sınıflara kaçtılar
    Çalınınca gözyaşlarına boğulmuştu! Bakan Kurum'un hediyesi duygulandırdı
    Türkiye günlerce bu olayı konuştu! Cezası belli oldu
    Gaziantep’te ikinci dalga alarmı! 54 yıl sonra en yoğun kar...
    Volkan Demirel'in gözdesi Hull City yolunda!
    Ahmet Tatlıses'in sağlık durumu! 'Tümör alındı, biyopsiye gönderildi'
    Striptiz odası ortaya çıktı! Putin'in 'nargile' keyfi
    Okan Yalabık-Ezgi Ayvalı'nın dört yıllık aşkı belgelendi!
    18 terörist öldürüldü! Bakan Akar'dan flaş açıklama
    18 terörist öldürüldü! Bakan Akar'dan flaş açıklama
    Hemşire Ömür Erez’i canice öldürdü! Korkunç detayı itiraf etti
    Hemşire Ömür Erez’i canice öldürdü! Korkunç detayı itiraf etti
    Sinyali verdi! Gözler 27 Ocak'ta, belirleyici olacak
    Sinyali verdi! Gözler 27 Ocak'ta, belirleyici olacak
    İstanbul'da akılalmaz olay! Taksici Fransız turisti kaçırdı
    İstanbul'da akılalmaz olay! Taksici Fransız turisti kaçırdı
    Ülkenin konuştuğu Türk! Sarah ile Musa'dan sonra Anna-Marie ile Mürsel...
    Ülkenin konuştuğu Türk! Sarah ile Musa'dan sonra Anna-Marie ile Mürsel...
    Burak Yılmaz'ın yeni adresini duyurdular
    Burak Yılmaz'ın yeni adresini duyurdular
    Ünlü isim trans birey oldu! 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü' istemiş
    Ünlü isim trans birey oldu! 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü' istemiş
    İstanbul'da baltalı okul baskını! Korkuyla sınıflara kaçtılar
    İstanbul'da baltalı okul baskını! Korkuyla sınıflara kaçtılar
    Çalınınca gözyaşlarına boğulmuştu! Bakan Kurum'un hediyesi duygulandırdı
    Çalınınca gözyaşlarına boğulmuştu! Bakan Kurum'un hediyesi duygulandırdı
    Türkiye günlerce bu olayı konuştu! Cezası belli oldu
    Türkiye günlerce bu olayı konuştu! Cezası belli oldu
    Gaziantep’te ikinci dalga alarmı! 54 yıl sonra en yoğun kar...
    Gaziantep’te ikinci dalga alarmı! 54 yıl sonra en yoğun kar...
    Volkan Demirel'in gözdesi Hull City yolunda!
    Volkan Demirel'in gözdesi Hull City yolunda!
    Ahmet Tatlıses'in sağlık durumu! 'Tümör alındı, biyopsiye gönderildi'
    Ahmet Tatlıses'in sağlık durumu! 'Tümör alındı, biyopsiye gönderildi'
    Striptiz odası ortaya çıktı! Putin'in 'nargile' keyfi
    Striptiz odası ortaya çıktı! Putin'in 'nargile' keyfi
    Okan Yalabık-Ezgi Ayvalı'nın dört yıllık aşkı belgelendi!
    Okan Yalabık-Ezgi Ayvalı'nın dört yıllık aşkı belgelendi!
    Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızına dev talip! SKY Sports duyurdu, çılgın bonservis

    Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızına dev talip! SKY Sports duyurdu, çılgın bonservis

    Son dakika: Eskişehir için uyarı! Gece saatlerinde başlayacak

    Son dakika: Eskişehir için uyarı! Gece saatlerinde başlayacak