Altın haftayı yükselişle tamamlamaya yöneldi

Küresel çapta artan enflasyonla beraber merkez bankalarının parasal sıkılaşmaya gitmesi ekonomilerin resesyona gireceği endişesini yarattı. Son dönemde yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yöneldiği görülüyor.

ONS ALTINDA DOLAR ETKİSİ

Geçtiğimiz hafta cuma günü 105.005’i aşarak 20 yılın zirvesini gören dolar endeksi bu hafta 102.657 seviyesine kadar geriledi. Doların küresel çapta düşüşü ons altının yükselmesinde etkili oluyor.

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Haftaya 1811 dolardan başlayan ons altın perşembe günü 1849 dolara kadar yükselerek haftalık bazda zirveyi gördü ve günü 1842 dolardan tamamladı.

Bugüne 1841 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 1845 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1836 dolar, en yüksek ise 1846 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞİNİ 6. GÜNE TAŞIDI

Yurt içinde ise gram altın fiyatında 6 gündür yükseliş görülüyor. Ons altının yönünü yukarı çevirmesi ve dolar kurunun yükselmesi gram altının primli seyretmesine neden oluyor.

Haftaya 902 liradan başlayan gram altın bugün 947 liraya kadar çıkarak 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altında gün içerisinde en düşük 937 lira seviyesi görüldü.