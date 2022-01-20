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UzmanparaAltın iki ayın zirvesine çıktı
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın iki ayın zirvesine çıktı

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim güvenli liman altına talebi artırırken, ABD Başkanı Joe Biden’ın enflasyonla mücadelede ABD Merkez Bankası’na (Fed) destek vermesiyle ons altın fiyatı 1840 doları aşarak iki ayın zirvesine ulaştı. Peki yurt içinde gram altında son durum ne? İşte detaylar…

20.01.2022 - 09:11 | | UZMANPARA
Altın iki ayın zirvesine çıktı

Altın fiyatları Rusya ve Ukrayna arasındaki jeopolitik gerilimden destek bulurken, ABD 10 yıllık tahvil faizinin iki yılın zirvesinden gerilemesiyle birlikte primlendi.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz gün 1.90 seviyesini aşarak iki yılın zirvesine çıktı. Zirveye ulaştıktan sonra gerileme kaydeden tahvil faizi 1.82 seviyesine kadar geri çekildi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın konuşması sonrası tahvil faizlerinde geri çekilme görüldü. Biden, enflasyonla mücadelede görevin Fed’de olduğunu ve sıkı para politikasının destekleneceğini belirtti.

Öte yandan Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yollayarak gözdağı vermesi olası bir işgal girişimini kuvvetlendiriyor. Jeopolitik riskler ise güvenli liman altına talebi artırıyor.

ONS ALTIN İKİ AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Geçtiğimiz güne 1812 dolardan başlayan ons altın, ABD Başkanı Joe Biden’ın açıklamaları sonrası tahvil faizlerinin geri çekilmesiyle birlikte sert yükseldi. Ons altın 1843 dolar seviyesinden kapandı.

Bugüne 1839 dolardan başlayan ons altın 1847 dolara kadar yükselerek iki ayın zirvesine ulaştı.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı son 3 işlem gününde primli bir seyir izliyor. Geçtiğimiz güne 789 liradan başlayan gram altın 796 liraya kadar yükseldi ve 793 liradan kapandı.

Gram altın haftanın 4’üncü işlem gününe ise 794 liradan başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar kurundaki geri çekilmenin etkisiyle birlikte gram altın fiyatı 783 lira seviyesine kadar geri çekildi. Gram altın şu dakikalarda 793 liradan işlem görüyor.

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