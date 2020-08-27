27.08.2020 - 15:19 |
Altın ile ilgili önemli açıklama!
Stratejst Cüneyt Paksoy, altın fiyatları ile ilgili "Ons altındaki düzeltme süreci devam ediyor. Alım fırsatı için süreç takip edilmeli." dedi.
MAHMUT EKİNCİ
Stratejist Cüneyt Paksoy, piyasaların merakla beklediği Jackson Hole konferansı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
JP Morgan'ın yayınladığı dolar raporuna da değinen Paksoy, dolar/TL'deki beklentileri ve son gelişmeleri yorumladı.
Yayının son bölümlerinde herkes tarafından yakından takip edilen altın fiyatları ile ilgili de konuşan Paksoy, dolar/TL ve ons altına bağlı olarak altın ve gram altındaki önemli seviyeleri açıkladı.
Paksoy, Borsa İstanbul'daki gelişmelerle sözlerini tamamladı.