CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Altın ile ilgili önemli açıklama!
27.08.2020 - 15:19 |

Altın ile ilgili önemli açıklama!

Stratejst Cüneyt Paksoy, altın fiyatları ile ilgili "Ons altındaki düzeltme süreci devam ediyor. Alım fırsatı için süreç takip edilmeli." dedi.

Altın ile ilgili önemli açıklama!
ABONE OL

MAHMUT EKİNCİ

Stratejist Cüneyt Paksoy, piyasaların merakla beklediği Jackson Hole konferansı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

JP Morgan'ın yayınladığı dolar raporuna da değinen Paksoy, dolar/TL'deki beklentileri ve son gelişmeleri yorumladı.

Yayının son bölümlerinde herkes tarafından yakından takip edilen altın fiyatları ile ilgili de konuşan Paksoy, dolar/TL ve ons altına bağlı olarak altın ve gram altındaki önemli seviyeleri açıkladı.

Paksoy, Borsa İstanbul'daki gelişmelerle sözlerini tamamladı.

YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

e Kurs DYK başvuru ekranı | Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvurusu nereden yapılır?

e Kurs DYK başvuru ekranı | Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvurusu nereden yapılır?

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

Üniversite ek yerleştirme ne zaman yapılacak? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Üniversite ek yerleştirme ne zaman yapılacak? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Sıradaki Haber