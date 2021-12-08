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UzmanparaAltın ithalatı 10.5 yılın en düşüğünde
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın ithalatı 10.5 yılın en düşüğünde

Türkiye'nin 2021 yılı Kasım ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %98,4 düşüşle 492 kilogram oldu. 2020 yılının aynı ayında ithalat 30 bin 660 kilogram seviyesindeydi.

08.12.2021 - 15:30 |
Altın ithalatı 10.5 yılın en düşüğünde

Böylece 2011 yılı Mayıs ayında görülen 28 kilogram ithalat rakamından sonraki en düşük seviye oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 23 bin 420 kilogram oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 10 bin 739 kilogram olmuştu.

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