Altın ithalatı 10.5 yılın en düşüğünde

Böylece 2011 yılı Mayıs ayında görülen 28 kilogram ithalat rakamından sonraki en düşük seviye oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 23 bin 420 kilogram oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 10 bin 739 kilogram olmuştu.