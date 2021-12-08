Altın ithalatı 10.5 yılın en düşüğünde
Türkiye'nin 2021 yılı Kasım ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %98,4 düşüşle 492 kilogram oldu. 2020 yılının aynı ayında ithalat 30 bin 660 kilogram seviyesindeydi.
08.12.2021 - 15:30 |
Böylece 2011 yılı Mayıs ayında görülen 28 kilogram ithalat rakamından sonraki en düşük seviye oldu.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 23 bin 420 kilogram oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 10 bin 739 kilogram olmuştu.