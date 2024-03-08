Altın ithalatı 10 ayın dibinde

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı şubat ayında son 10 ayın, gümüş ithalatı ise 30 ayın en düşük seviyesine indi.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre 2024 yılı Şubat ayında altın ithalatı 11 bin 193 kg olarak gerçekleşti. Böylece 2023 yılı Nisan ayındaki 2 bin 883 kg ithalatın ardından en düşük rakam görüldü.

Altın ithalatı bir önceki ay 11 bin 546 kg, geçen yıl aynı ay 57 bin 452 kg olmuştu.

GÜMÜŞ İTHALATI

Aynı ayda gümüş ithalatında da düşüş yaşandı. İthalat son 30 ayın en düşük seviyesi olan 20 bin 993 kg seviyesinde kaldı. En son bu seviyenin altı 2021 yılı Ağustos ayında 14 bin 632 kg olarak görülmüştü.