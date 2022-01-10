Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAltın ithalatı 2021'de 6 yılın dibine indi
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın ithalatı 2021'de 6 yılın dibine indi

Türkiye'nin 2021'de altın ithalatı son 6 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

10.01.2022 - 15:28 |
Altın ithalatı 2021'de 6 yılın dibine indi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre geçen yıl yüzde 80,7 oranında düşüşle 55 bin 950 kg altın ithalatı gerçekleştirildi. Böylece 2015 yılındaki 48 bin 703 kg ithalatın ardından en düşük rakam görüldü.

Geçen yıl gümüş ithalatı ise yüzde 11,5 geriledi. Böylece 2020'de 496 bin 215 kg olan ithalat geçen yıl 439 bin 495 kg'ye indi.

Aralık ayında altın ithalatı bin 499 kg olurken, gümüş ithalatı 35 bin 670 kg olarak belirlendi.

Ölüm kadranı! Katliam gibi kazada yeni detaylar
İstanbul'da kar alarmı! Tarih verip uyardı
Putin'in aklındaki miras! Bir adım daha yaklaştı
KDV'de yeni düzenleme! Vatandaşın cebine yansıyacak
Sanal dünya karıştı! Metaverse'de taciz skandalı...
Galatasaray'daki Fatih Terim ayrılığını spor camiasına sorduk!
Son maaşını 91 bin bozuk parayla ödedi, bir de küfürlü not bıraktı!
Survivor All Star yarışmacıları Dominik yolcusu!
4,7 milyar sterlin harcadılar! Pandeminin akışını değiştirdi...
Yeni teknik direktör iddiası! Bilic'ten flaş açıklama geldi
Didem'den Survivor itirafı! Acun iki kere teklifte bulunmuş
7. kattan düştü! Polis sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
Aldatıldığını düşünen kadından şaşkına çeviren teklif!
Google 'dünyanın en saçma binası'nı Türkiye'de buldu!
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Ölüm kadranı! Katliam gibi kazada yeni detaylar
Ölüm kadranı! Katliam gibi kazada yeni detaylar
İstanbul'da kar alarmı! Tarih verip uyardı
İstanbul'da kar alarmı! Tarih verip uyardı
Putin'in aklındaki miras! Bir adım daha yaklaştı
Putin'in aklındaki miras! Bir adım daha yaklaştı
KDV'de yeni düzenleme! Vatandaşın cebine yansıyacak
KDV'de yeni düzenleme! Vatandaşın cebine yansıyacak
Sanal dünya karıştı! Metaverse'de taciz skandalı...
Sanal dünya karıştı! Metaverse'de taciz skandalı...
Galatasaray'daki Fatih Terim ayrılığını spor camiasına sorduk!
Galatasaray'daki Fatih Terim ayrılığını spor camiasına sorduk!
Son maaşını 91 bin bozuk parayla ödedi, bir de küfürlü not bıraktı!
Son maaşını 91 bin bozuk parayla ödedi, bir de küfürlü not bıraktı!
Survivor All Star yarışmacıları Dominik yolcusu!
Survivor All Star yarışmacıları Dominik yolcusu!
4,7 milyar sterlin harcadılar! Pandeminin akışını değiştirdi...
4,7 milyar sterlin harcadılar! Pandeminin akışını değiştirdi...
Yeni teknik direktör iddiası! Bilic'ten flaş açıklama geldi
Yeni teknik direktör iddiası! Bilic'ten flaş açıklama geldi
Didem'den Survivor itirafı! Acun iki kere teklifte bulunmuş
Didem'den Survivor itirafı! Acun iki kere teklifte bulunmuş
7. kattan düştü! Polis sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
7. kattan düştü! Polis sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
Aldatıldığını düşünen kadından şaşkına çeviren teklif!
Aldatıldığını düşünen kadından şaşkına çeviren teklif!
Google 'dünyanın en saçma binası'nı Türkiye'de buldu!
Google 'dünyanın en saçma binası'nı Türkiye'de buldu!
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 82 gözaltı

Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 82 gözaltı

Denizli’de 7 yıl hapis cezası bulunan FETÖ firarisi tutuklandı

Denizli’de 7 yıl hapis cezası bulunan FETÖ firarisi tutuklandı