Altın ithalatı 56 ayın en yüksek seviyesinde

Altın ithalatı eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1627,8 artışla 39 bin 32 kg oldu. 2021 yılının aynı ayında ithalat 2 bin 155 kg seviyesinde bulunuyordu. Böylece 2018 yılı Ocak ayında gerçekleşen 44 bin 210 kg ithalatın ardından en yüksek rakama ulaşıldı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre aynı ayda gümüş ithalatı 68 bin 70 kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 36 bin 417 kg seviyesindeydi.