Altın kritik eşiğin üzerinde tutunuyor

Altın piyasasında gözler ABD’deki ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Çarşamba günü ABD’de tüketici enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyatları haziran ayında yıllık bazda yüzde 9.1 oranında artarak 41 yılın rekorunu kırdı.

ENFLASYON SONRASI ALTIN HAREKETLENDİ

Çarşamba günü ABD’de enflasyon rakamlarının 41 yılın rekorunu kırmasının ardından altın piyasası hareketlendi. Ons altın 1707 dolara kadar geriledikten sonra 1745 dolar seviyesine çıkmıştı.

ÜRETİCİ ENFLASYONU DA BEKLENTİYİ AŞTI

ABD’de tüketici fiyatlarının rekor kırmasının ardından geçtiğimiz gün üretici fiyatları da beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Üretici fiyatları haziranda aylık bazda yüzde 1.1, yıllık bazda ise 11.3 oranında arttı.

ONS ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ALTINA SARKTI

Üretici fiyatlarının halen yüksek seyretmesi ilerleyen dönemde tüketici fiyatlarının da artmaya devam edeceğini gösteriyor. Bu gelişme sonrası ons altın fiyatı geçtiğimiz gün kritik eşiği altına sarktı.

Geçtiğimiz güne 1735 dolardan başlayan ons altın öğleden sonra ABD’de üretici fiyatlarının açıklanmasının ardından sert düşüş kaydetti. 1700 dolar pivot seviyenin altına sarkan ons altın 1697 doları görerek 11 ayın dibine ulaştı. Ons altın günü 1709 dolardan tamamladı.

ONS ALTIN BUGÜN 1700 DOLARIN ÜZERİNDE

Bugüne 1709 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek 1708 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1707 dolar, en yüksek ise 1716 dolar seviyeleri görüldü.

ALTIN YATIRIMCILARI AY SONUNU BEKLİYOR

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı bu ay sonu gerçekleştirilecek olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısında olacak. ABD’de enflasyonun rekor seviyeye ulaşmasının ardından Fed üyeleri 100 baz puanlık bir faiz artışının yapılabileceği sinyalini vermişti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Fed’in bu ayki toplantısında politika faizini 100 baz puan artırma ihtimali giderek yükseliyor. Fed’in enflasyonu dizginleyebilmek için faizi daha sert artırması bekleniyor.

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ

Başta ABD olmak üzere Euro Bölgesi ve tüm dünyada görülen enflasyon tehdidi merkez bankalarını zora sokuyor. Para ve emtia piyasaları ise bu hafta Fed’in 100 baz puan faiz artışına gidebileceği ihtimalini fiyatladı. Bu durum altın piyasasında baskı yaratırken, emtiaların düşmesinde etkili oldu.

109 SEVİYESİNİ AŞARAK 20 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Fed’in 100 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentiler doların küresel çapta güçlenmesinde etkili oldu. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi dün 109 seviyesini aşarak 20 yılın zirvesine çıktı.

GRAM ALTIN 955 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

Yurt içi piyasada ise gram altın fiyatı geçtiğimiz gün ons altındaki düşüşün etkisiyle gerileme kaydetti. Güne 972 liradan başlayan gram altın 954 liraya kadar gerileyerek yüzde 1.7 oranında düştü. Gram altın günü 958 liradan tamamladı.

Bugüne 958 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 956 lira, en yüksek ise 965 lira seviyeleri görüldü.