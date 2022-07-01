Altın kritik seviyenin altına sarktı

Altın fiyatları son dönemde merkez bankalarının faiz artırmasıyla birlikte baskı altında kalmıştı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısında 28 yılın en sert artışına giderek faizi 75 baz puan artırmasıyla ekonominin resesyona girebileceğine yönelik riskler tırmanışa geçti.

ABD’de yüksek enflasyona karşı Fed’in faiz artışlarına başvurması ekonominin resesyona girme ihtimalini körüklüyor. Geçtiğimiz haftalarda Fed Başkanı Jerome Powell, ekonominin resesyona girebilme durumunu kabul etmişti.

RESESYON ENDİŞESİ ALTINI BASKILIYOR

Küresel çapta artan enflasyona karşı diğer ülke merkez bankalarının da Fed’i takip ederek faiz oranlarını yükseltmesi dünya genelinde durgunluk görülme riskini artırıyor. Olası bir durgunluk durumuna karşı değerli metallerde ve emtialarda düşüş ağırlıklı bir seyir görülüyor.

ONS ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ALTINA İNDİ

Haftaya 1827 dolardan başlayan ons altın tüm işlem günlerinde düşüş kaydetti. Ons altın bugün 1800 dolar olan pivot seviyenin altına sarktı. 1795 dolara kadar gerileyen ons altın 1.5 ayın en düşük seviyesini gördü.

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Ons altın şu dakikalarda 1798 dolardan işlem görüyor. Ons altın gün içerisinde en yüksek 1807 dolar seviyesine çıktı. Böylelikle ons altın haftayı düşüşle tamamlamaya yöneldi.

GRAM ALTIN 965 LİRA SINIRINDA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ticari kredilere yönelik getirdiği tedbir sonrası Türk lirası döviz kurları karşısında değer kazanmış ve bu durum gram altın fiyatının sert düşmesine yol açmıştı.

Haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başlayan gram altın 949 lirayı görerek 1 ayın en düşük seviyesine inmişti. Gram altın perşembe günü 981 liraya kadar yükselmişti.

Bugüne 970 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 965 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 963 lira, en yüksek ise 971 lira seviyeleri görüldü.