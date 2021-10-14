Altın kritik veri sonrası yön buldu

Altın fiyatlarında rota geçtiğimiz gün ABD’den gelen enflasyon verisiyle birlikte şekillendi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi, (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0.4, yıllık bazda ise yüzde 5.4 oranında artışla beklentilerin üzerinde geldi.

Analist beklentileri aylık bazda yüzde 0.3, yıllık bazda ise yüzde 5.3 artış olacağı yönündeydi.

ABD’de enflasyonun beklentileri aşmasıyla birlikte ekonomik görünüme ilişkin toparlanma öngörüleri azaldı. Bu gelişmeyle geçtiğimiz gün altın fiyatlarında yükseliş eğilimi hız kazandı.

ONS ALTIN 38 DOLAR ARTTI

Geçtiğimiz güne ons altın 1760 dolardan başladı. Genel olarak primli seyreden altının onsu ABD’den gelen enflasyon rakamlarıyla birlikte 1797 dolara kadar yükseldi ve 1794 dolardan kapandı.

Altının ons fiyatı en yüksek 1797 dolara kadar yükselerek önceki kapanış seviyesine göre 38 dolar arttı. Bu gelişmeyle birlikte ons altın, yüzde 2’den fazla değer kazandı.

Ons altın bugün ise önceki kapanış seviyesine göre yatay bir seyir izleyerek, 1795 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 1787 dolar, en yüksek ise 1796 dolar seviyeleri görüldü.

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GRAM ALTIN 4 AYIN ZİRVESİNDE

Ons altındaki yükseliş ve dolar/TL’deki yukarı yönlü hareketler, yurt içinde gram altın fiyatına da etki ediyor.

Geçtiğimiz güne 511 liradan başlayan gram altın, öğleden sonra ons altında gelişen sert fiyat hareketleriyle birlikte tırmanışa geçti. Gram altın gün içerisinde 528 liraya kadar yükselerek son 4 ayın zirve seviyesindeki yerini korudu. Bu gelişmeyle birlikte kazanç dün yüzde 3’ü aştı.

Bugün ise gram altın 527 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 525.2 lira, en yüksek ise 529.3 lira seviyeleri görüldü.





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DOLAR VE EURO PRİMLİ SEYİRDE

Dolar/TL bugüne 9.15 liradan başladı. Kur, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.64 oranında yükselişle 9.13 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 9.06 lira, en yüksek ise 9.18 lira seviyeleri görüldü.

Euro ise aynı saatlerde yüzde 0.84 oranında yükselişle 10.61 lira seviyesinden işlem görüyor.