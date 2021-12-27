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UzmanparaAltın Noel etkisiyle primlendi
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın Noel etkisiyle primlendi

Yurt dışı piyasalarda ons altın fiyatı geçtiğimiz hafta Omicron varyantına ilişkin endişeler ve ABD ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik risklerin etkisiyle 1800 dolar pivot seviyeyi kırmıştı. Öte yandan Noel tatili öncesi yatırımcılar riskten korunmak amacıyla ons altına yöneldiler. Peki yurt içinde gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar…

27.12.2021 - 09:06 | | UZMANPARA
Altın Noel etkisiyle primlendi

Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında oldukça hareketli bir seyir izlendi. Hafta başında 1800 dolar seviyesinin üzerine çıkan ons altın, salı günü 1785 dolar seviyesine kadar geri çekildi.

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Omicron varyantına dair endişeler ve ABD ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik riskler ons altın fiyatını yükseltti. Öte yandan Noel tatili öncesi yatırımcıların riskten korunmak amacıyla güvenli liman altına yönelmesi ons altını destekledi. Bu gelişmelerle birlikte ons altın geçtiğimiz hafta 1812 dolar seviyesine kadar yükseldi.

ONS ALTIN HAFİF GERİLİYOR

Haftanın ilk işlem gününe 1808 dolar seviyesinden başlayan ons altın, şu dakikalarda hafif gerileme kaydederek 1806 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1805 dolar, en yüksek ise 1811 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN REKORDAN DÖNDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz hafta zirve seviyeden geri döndü. Pazartesi günü 1060 lirayı aşarak rekor kıran gram altın, Türk lirasının döviz kurları karşısında değer kazanmasıyla birlikte 712 liraya kadar geri çekildi.

Perşembe günü 594 liraya kadar geri çekilen gram altın haftalık bazda en düşük seviyeyi gördü. Cuma günü genel olarak 600 liranın üzerinde seyreden gram altın 639 lira seviyesinden kapandı.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Haftanın ilk işlem gününe 643 lira seviyesinden başlayan gram altın, şu dakikalarda 658 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 630 lira, en yüksek ise 674 lira seviyeleri görüldü.

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