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UzmanparaAltın portföyünün tamamına yakını satıldı
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Altın portföyünün tamamına yakını satıldı

BlackRock Fon Yöneticisi Koesterich, altın portföyünün tamamına yakınını sattı.

17.09.2021 - 12:57 |
Altın portföyünün tamamına yakını satıldı

Dünyanın en büyük fonlarından biri olan BlackRock'ta Global Allocation Fund'un portföy yöneticisi olan Koesterich, "14 ay önce altında kayda değer bir pozisyonumuz vardı. Bugün portföyü 0'a yakın düzeye çektik." ifadelerini kullandı.

Yönetici, altın portföylerini satmalarına gerekçe olarak ise "Bizim görüşümüz reel faizlerde bir miktar normalleşme olacağı yönünde. Bu durumda 2020 yılı ortasında da gördüğümüz üzere altının iyi çalışması beklenmiyor." dedi.

Bloomberg'in konuya ilişkin haberinde ons altın fiyatının 2021 yılında %7'den fazla azaldığı kaydedildi.

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