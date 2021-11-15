Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAltın rekordan döndü
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın rekordan döndü

Haftanın ilk gününde gram altın iç piyasada hareketli seyrini sürdürüyor. Altının gramı bugün 603 lirayı test ettikten sonra 5989 lira seviyesinde dengelendi.

15.11.2021 - 07:52 | | UZMANPARA
Altın rekordan döndü

Küresel altın fiyatları ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle yönünü yukarıya çevirdi. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı sonrası piyasalarda faiz artışının yakın zamanda gerçekleşmeyeceğinin fiyatlanması altına olan ilgiyi artırdı.

Geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyonun 31 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla birlikte ons altın 1871 dolara ulaşarak 5 ayın zirvesine çıktı.

ABD’de ekonomik görünüme ilişkin bozulmalar güvenli liman altının cazibesini artırıyor. Bu gelişmeyle birlikte fiyat artışlarından korunmak isteyen yatırımcılar altına yatırım yapıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ONS ALTIN GERİLİYOR

Haftanın ilk işlem gününde ise ons altın önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.29 oranında düşüşle 1863 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1858 dolar, en yüksek ise 1871 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN REKOR SEVİYEDEN GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz haftaya 567.5 liradan başlayan gram altın, çarşamba günü ons altında görülen primli seyirden destek bularak kazançlarını artırdı. Cuma günü 601 lirayı test eden gram altın, 598.1 liradan kapandı.

Haftanın ilk işlem gününde ise gram altın, döviz kurundaki yükselişin etkisiyle rekor kırdı. Bugün 603 lira ile zirveyi test ettikten sonra gerileyen gram altın 598 lira seviyesinde dengelendi.

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Galatasaray, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Libya Yüksek Seçim Komisyonundan Seyfülislam Kaddafi açıklaması

Libya Yüksek Seçim Komisyonundan Seyfülislam Kaddafi açıklaması

Bakan Kurum: Glasgow İklim Paktı'nı iş birliği içinde kabul ettik

Bakan Kurum: Glasgow İklim Paktı'nı iş birliği içinde kabul ettik

1,2 milyondan fazla kişinin ölümünde etkili! Acil önlem çağrısı

1,2 milyondan fazla kişinin ölümünde etkili! Acil önlem çağrısı

İş insanı ile eşini, kirada anlaşmazlık yüzünden öldürmüş

İş insanı ile eşini, kirada anlaşmazlık yüzünden öldürmüş

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Bu sene VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Bu sene VGM burs sonuçları açıklandı mı?

Sıradaki Haber
Yüksek emekli aylığında dilekçe detayı

Yüksek emekli aylığında dilekçe detayı

Sıradaki Haber
Avrupa'da aşı yaptırmayanlar sokağa çıkmayacak

Avrupa'da aşı yaptırmayanlar sokağa çıkmayacak

Sıradaki Haber
Bekçi alımı ne zaman olacak? PA ve Jandarma bekçilik başvuru şartları, maaşı, çalışma saatleri nedir?

Bekçi alımı ne zaman olacak? PA ve Jandarma bekçilik başvuru şartları, maaşı, çalışma saatleri nedir?

Sıradaki Haber