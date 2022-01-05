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UzmanparaAltın sert düşüş sonrası toparlandı
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın sert düşüş sonrası toparlandı

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde gerçekleştirdiği keskin düşüşün ardından toparlanma kaydediyor. Bu gelişmeyle birlikte pazartesi günü 30 dolardan fazla düşen ons altın salı günü kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1817 dolara kadar yükseldi. Peki bugün piyasada son durum ne? İşte detaylar…

05.01.2022 - 09:14 | | UZMANPARA
Altın sert düşüş sonrası toparlandı

Küresel altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Pazartesi günü ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen yükselişin etkisiyle birlikte ons altın 1833 dolardan 1798 dolara kadar geri çekilerek 30 dolardan fazla düşmüştü.

ONS ALTINDA DÜZELTME HAREKETİ

Geçtiğimiz güne ise 1800 doların hemen üzerinde başlayan ons altın, düzeltme hareketlerine sahne oldu. Pazartesi günü gerçekleştirdiği sert düşüşün etkilerini silen ons altın, 1817 dolar seviyesine kadar yükseldi.

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bugüne ise 1814 dolardan başlayan ons altın, şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 1815 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1812 dolar, en yüksek ise 1817 dolar seviyeleri görüldü.

ALTIN 2021’DE DEĞER KAYBETTİ

Öte yandan ons altın fiyatı 2021 yılında yüzde 3.74 oranında değer kaybetti. Merkez bankalarının parasal teşviki azaltmaya başlaması ons altında değer kaybını hızlandırdı.

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Ayrıca analistler 2021 yılında altın fiyatlarının düşük kalmasını hisse piyasalarında görülen ralliye bağladı. Böylelikle yatırımcılar altın yerine hisse senetlerinde kalmayı tercih etti.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altın ve dolar kurundaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. Haftanın ilk işlem gününe 787 liradan başlayan gram altın, 750 lira seviyesine kadar düştü ve günü 759 liradan kapattı.

Geçtiğimiz gün ise ons altındaki toparlanmadan destek bulan gram altın, 792 liraya kadar yükseldi ve 781 liradan seansı tamamladı.

Bugüne 781 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 783 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 775 lira, en yüksek ise 788 lira seviyeleri görüldü.

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