Altın tepki vermeye çalışıyor

Fed Başkanı Powell'ın dün Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı konuşmada Fed'in varlık alımlarını azaltmaya hız vereceğine işaret etmesi sonrası sert düşüş yaşayan spot altın, bugün düşüşe tepki vermeye çalışıyor.

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Powell'ın yüksek enflasyonun "geçici" olduğu söylemini terk etmesinin 2022 yılında erken bir faiz artırımı gelebileceği yorumlarına yol açmasıyla dün 1769,87 dolar/ons seviyesine gerileyen spot altın, şu sıralarda 1779 dolar/ons seviyesinde.

Analistler, 1780 dolar/ons seviyesinin üzerine güçlü bir toparlanma yaşandıkça altında aşağı yönlü trendin devam edeceğine inanıyorlar. Spot altın için ilk destek seviyesini 1758 dolar/ons olarak işaret eden analistler, önümüzdeki birkaç günde fiyatın 1731-1721 dolar/ons aralığına doğru geri çekilebileceğini vurguluyorlar.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yurt içinde gram altın dün 791 lirayı görerek rekor tazeledi. Altının gramı yeni güne ise 776 liradan başladı.