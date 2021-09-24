Altın ve dolar bugün ne kadar oldu?

Yurt içi piyasaları yakından ilgilendiren haftanın en önemli gelişmesi olan Merkez Bankası’nın faiz kararı geçtiğimiz gün açıklandı. Buna göre Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19’dan yüzde 18’e indirdi.

Merkez Bankası’nın politika faizinde 100 baz puanlık bir indirime gitmesiyle birlikte uzmanlar, vatandaşların bankalardan alacağı tüketici kredileri, konut kredileri ve araç kredilerinde birkaç puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Şirketlerin de daha düşük faiz oranında borçlanmaya gideceği ve bunun maliyetlerde bir azalmaya yol açacağı öngörülüyor.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Geçtiğimiz gün 492 lira seviyesinden işlem gören gram altın, Merkez Bankası’nın faiz indirimi hamlesi sonrası yükselişe geçti. Kısa süreliğine 502 liraya kadar çıkan gram altın, daha sonra 491 lira seviyesinde dengelendi.

Haftanın son işlem gününe 492.4 lira seviyesinden başlayan gram altın, yüzde 1.55 oranında yükselişle 499.2 liradan işlem görüyor.

Gram altında gün içerisinde en düşük 492.2 lira, en yüksek ise 499.3 lira seviyeleri görüldü.

FED PİYASALARA YÖN VERDİ

Öte yandan çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantıları para ve emtia piyasalarına yön verdi. Fed, piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın varlık alımlarıyla ilgili açıklamaları ise önemle takip edildi. Powell, varlık alımlarında azaltımın 2022 yılı ortasında son bulabileceğini belirtirken, iyi bir istihdam verisinin gelmesiyle varlık alım programında azaltıma kasım ayında başlanabileceğinin sinyalini verdi.

Bu durumla birlikte dolar çarşamba günü güç kazandı, ons altın bazında da geri çekilmeler görüldü.





ONS ALTIN TOPARLANIYOR

Geçtiğimiz gün ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde gelişen güçlenme eğilimiyle birlikte dolar yükselmiş ve ons altında sert düşüş görülmüştü.

Ons altın, dün bu gelişmelerle birlikte 1737 dolar seviyesine kadar geri çekildi.

Haftanın son işlem gününde ons altın, kısmi toparlanma kaydederek yüzde 0.22 oranında yükselişle 1753 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ons altında gün içerisinde en düşük 1742 dolar, en yüksek ise 1756 dolar seviyeleri görüldü.

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DOLAR VE EURO PRİMLİ SEYREDİYOR

Dün 8.80 lirayı test ederek yükseliş kaydeden dolar kuru, bugün önceki kapanış seviyesinin yüzde 1.05 oranında üzerinde 8.8516 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.7540 lira, en yüksek ise 8.8561 lira seviyeleri görüldü.

Euro ise aynı saatlerde yüzde 1 oranında yükselişle 10.3864 lira seviyesinden işlem görüyor.