Altın ve dolar için kritik hafta

Geçtiğimiz haftaya 1751 dolardan başlayan ons altın, ABD tahvil faizlerinde yükseliş ve dolar endeksindeki güçlenmenin ektisiyle birlikte dalgalı bir seyir izledi. 1721 dolara kadar düşen ons altın, son iki işlem gününde toparlanarak haftayı 1761 dolar seviyesinden kapattı. Ons altın, haftalık bazda yüzde 0.5 değer kazandı.

ONS ALTIN DÜŞÜYOR

Haftanın ilk işlem gününe 1763 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.38 altında 1751 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1748 dolar, en yüksek ise 1766 dolar seviyeleri görüldü.

BU HAFTA VERİ GÜNDEMİ ÇOK KRİTİK

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon ve istihdam verilerine yönelik açıklamaları para ve emtia piyasaları tarafından yakından takip edilmişti.

Bu hafta ise ABD’den gelecek olan istihdam verileri piyasalar için hayati önem taşıyor. ABD'de perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecekken, cuma günü ise tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri bekleniyor. Fed Başkanı Powell, istihdamda belirgin bir iyileşme olması durumunda varlık alımlarında azaltıma kasım ayında başlanabileceğini açıklamıştı.

Eğer istihdam verileri beklentilerden iyi gelirse bu durumda ekonomik toparlanmaya yönelik öngörüler güçlenecek ve Fed’in sıkı para politikasına yönelik adımlar atmasının önü açılacak. Bunun tam tersi bir durumda ise Fed hamle yapmada aceleci davranmayabilir.

Fed’in atacağı politika adımları doların seyrini belirleyecek ve altın fiyatları da buradan gelecek olan hamlelere göre şekillenecek.

Öte yandan, yurt içinde bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,55 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,58, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 43,96 oldu.

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GRAM ALTIN GERİLİYOR

Geçtiğimiz hafta 500 liranın üzerine çıkarak 15 Temmuz tarihinden itibaren ilk kez bu seviyeyi aşan gram altın, bugün ons altında gerçekleşen geri çekilmenin etkisiyle düşüyor.

Haftaya 502 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.36 altında 499.6 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 498.9 lira, en yüksek ise 502.7 lira seviyeleri görüldü.

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DOLAR VE EURO HAFİF PRİMLİ

Haftanın ilk işlem gününe 8.85 liradan başlayan dolar/TL, önceki kapanışına göre yüzde 0.24 oranında yükselişle 8.87 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.84 lira, en yüksek ise 8.88 lira seviyeleri görüldü.

Euro ise aynı saatlerde yüzde 0.42 oranında yükselişle 10.30 lira seviyesinden işlem görüyor.