Altın ve dolarda rota belli olacak

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde gelişen güçlenme ve buna bağlı olarak dolar endeksinin gelişmiş 6 ülke para birimlerine karşı yükselmesi altın fiyatlarında baskı unsuru oluşturmaya devam ediyor.

Özellikle küresel bazda tedarik zinciri ve arz kısıntısı sebebiyle hem petrol hem de doğal gaz fiyatlarında ciddi artışlar yaşanıyor.

ABD cephesinde gelişen ekonomik verilerin etkisiyle birlikte ekonomik toparlanmaya yönelik beklentiler artarken, bu durum doların güç kazanmasına ve ons bazında altın fiyatlarının da düşmesine sebep oluyor.

ONS ALTIN SAKİN SEYREDİYOR

Geçtiğimiz güne 1760 dolardan başlayan ons altın, günü sınırlı yükselişle 1761 dolar seviyesinden kapattı.

Bugüne ise 1764 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.12 oranında altında 1759 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1756 dolar, en yüksek ise 1767 dolar seviyeleri görüldü.

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GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Ons altın fiyatlarında yaşanan geri çekilme gram altın fiyatlarını da baskılarken, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle yurt içinde gram altın fiyatı karışık seyrediyor.

Güne 501.2 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.26 oranında üzerinde 503.1 liradan işlem görüyor.

Gram altında gün içerisinde en düşük 501 lira, en yüksek ise 504 lira seviyeleri görüldü.

ABD’DEN GELECEK VERİLER ÇOK KRİTİK

Öte yandan ABD’den gelecek olan istihdam rakamları dolar ve altın fiyatları üzerinde yönü tayin edecek kritik gelişme olarak öne çıkıyor. Bugün ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları önemle takip edilecekken, cuma günü ise tarım dışı istihdam verisi açıklanacak.

İstihdam rakamlarındaki gidişata göre ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası şekillenecek ve atılacak adımlarla birlikte dolar ve altın fiyatlarında gidişat belli olacak.

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DOLAR VE EURO HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL güne 8.87 liradan başlangıç yaptı. Bugün önceki kapanış seviyesine göre hafif primli seyreden dolar/TL, 8.88 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.84 lira, en yüksek ise 8.88 lira seviyeleri görüldü.

Euro ise aynı saatlerde yüzde 0.18 oranında yükselişle 10.26 lira seviyesinden işlem görüyor.