Altın yatırımcıları Fed faiz kararını bekliyor

Geçtiğimiz haftalarda ABD’li First Republic Bank’ın mevduatlarında yüzde 40 düşüş açıklaması sonrası hisseler çakılmıştı. Bankacılık krizine yönelik endişelerin güçlenmesi yatırımcıları güvenli liman altına yöneltmişti.

Geçtiğimiz haftayı sınırlı da olsa yükselişle tamamlayan altın fiyatlarında bu hafta yön Fed faiz kararı sonrası şekillenecek.

Bu hafta ise First Republic Bank'ın varlıklarının JP Morgan Chase Bank tarafından satın alınacağı bildirildi. Anlaşma 250 bin dolarlık sigorta limitinin üzerindekiler de dahil olmak üzere tüm mudilerin paralarına erişimini sürdürecekleri anlamına geliyor.

PİYASALARDA GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Fed'in dün başlayan ve bugün sona erecek toplantısında faizi 25 baz puan artıracağı ancak faiz artırımlarına ara verileceği sinyalini vereceği beklentileri altın fiyatına destek vermeye devam ediyor.

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ABD'de dün açıklanan istihdam verilerinin iş gücü piyasasının gevşemeye başladığına işaret etmesinin Fed'in faiz artırımlarına ara vermesi olasılığını güçlendirdiğini değerlendiren piyasada ons altın bugün 2019 dolar seviyesini test eti.

Fed kararı Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak. Karar açıklanana kadar altında yatay seyrin devam etmesi bekleniyor.

ONS ALTIN 2 BİN DOLARI AŞTI

Ons altın şu sıralarda düne göre yüzde 0.3 oranında kayıpla 2015 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2013 dolar, en yüksek ise 2019 dolar seviyeleri görüldü.

Analistler 2018 dolar/ons direncinin kırılması halinde yukarı hareketin 2046 dolar seviyesine doğru devam edeceğini öngörüyor. Bugün için destek seviyeleri 2004 ve 1983 dolarda.

GRAM ALTIN 1260 LİRANIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Dün 1239 liradan açılan gram altın 1263 liraya kadar yükseldikten sonra 1262 liradan kapandı.

Bugüne 1261 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 1262 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1260 lira, en yüksek ise 1265 lira seviyeleri görüldü.