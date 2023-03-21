Altın yatırımcıları Fed kararını bekliyor

ABD’de Silikon Vadisi Bankası dahil olmak üzere 3 bankanın peş peşe batması, İsviçre merkezli dev banka Credit Suisse’nin zor duruma düşmesiyle birlikte finansal piyasalarda endişeler arttı.

ABD’de 16. en büyük banka konumunda bulunan Silikon Vadisi Bankası’nın iflası 2008 finansal krizinden bu yana görülen en büyük banka iflası olarak kayıtlara geçti.

ABD’li regülatörler bankayı kurtarma planlarının olmadığını açıklarken, mevduat sahiplerinin paralarının ise güvence altında olduğunu söylemişti.

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Geçen hafta Credit Suisse’nin en büyük hissedarının daha fazla yatırım yapmayacağını açıklaması banka hisselerinin sert düşmesine yol açtı.

UBS, CREDIT SUISSE’Yİ SATIN ALDI

Yeni haftada ise İsviçreli dev banka UBS’in Credit Suisse’yi satın alması piyasalarda endişeleri bir nebze de olsa giderdi. ABD ve Avrupa’da finans sektörünü derinden etkileyen bu gelişmelerin ilerleyen dönemde nasıl bir seyir izleyeceği ise merak konusu.

ONS ALTIN YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Haftanın ilk işlem gününe 1987 dolardan başlayan ons altın 2009 dolara kadar yükselerek son 1 yılın zirvesini test etti. Ons altın günü 1978 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN TARİHİ REKOR KIRDI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel sert yükseliş gösterdi. Dün 1214 liradan açılan gram altın 1229 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altın günü 1209 lira seviyesinden tamamladı.

BUGÜN PİYASADA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Haftanın ikinci işlem gününe 1978 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1976 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1971 dolar, en yüksek ise 1985 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1209 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1208 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1205 lira, en yüksek ise 1214 lira seviyeleri test edildi.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Gözlerin Fed'in bugün başlayacak ve yarın sona erecek FOMC toplantısına çevrildiği ortamda, ons altın fiyatı Fed'in para politikasını sıkılaştırmayı yavaşlatacağı beklentileri ile hareketlendi.

Fed'in 25 baz puan faiz artırımı yapması olasılığının yüzde 73,8 olarak fiyatlandığı piyasada ons altın fiyatının 1980 doların üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirten analistler, Fed'in faiz artırımına ara verme kararı alması halinde fiyatın hızla 2000 doların üzerine döneceğine işaret ediyor.

25 baz puan artırımın daha yüksek olasılık olduğuna da dikkat çeken analistler, Fed üyelerinin ortaya koyacakları faiz projeksiyonların ne kadar güvercin olacağının da ons altında yönü belirleyeceğini vurguluyor.