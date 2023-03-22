Altın yatırımcıları Fed'i bekliyor

ABD’de geçtiğimiz hafta gerçekleşen peş peşe banka iflasları ve İsviçre merkezli Credit Suisse’nin zor duruma düşmesiyle birlikte finansal piyasalarda endişe hakim oldu.

Mevduat sahiplerinin bankalardan paralarını çekmesiyle birlikte ABD’de bankalar likidite sıkışıklığı yaşarken, düzenleyici kurumlar ise harekete geçti. ABD’li regülatörler iflas eden Silikon Vadisi Bankası’nda mevduat sahiplerinin paralarının güvence altında olacağını söylerken, banka için bir kurtarma planı olmadığını söylemişti.

İsviçreli dev banka UBS’nin Credit Suisse’yi satın almasıyla bu hafta piyasalarda endişeler bir nebze de olsa azaldı.

ALTIN FİYATLARINDA SERT KAYIP

Haftanın ilk işlem gününe 1987 dolardan başlayan ons altın 2009 dolara kadar yükselerek son 1 yılın zirvesini gördü. Gram altın 1229 liraya ulaşarak tarihi rekork kırdı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Pazartesi günü zirve seviyeleri gördükten sonra yönünü değiştiren altın fiyatları salı günü sert kayıp gösterdi.

Geçtiğimiz güne 1978 dolardan başlayan ons altın 1935 dolara kadar geriledikten sonra 1940 dolardan kapandı.

Bugün 1940 dolardan açılan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1942 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1938 dolar, en yüksek ise 1946 dolar seviyeleri görüldü.

Dün 1209 liradan açılan gram altın 1184 liraya kadar geriledikten sonra 1186 liradan kapandı.

Haftanın üçüncü işlem gününe 1186 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif primli bir izleyerek 1188 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1185 lira, en yüksek ise 1205 lira seviyesi test edildi.

FED FAİZ KARARI PİYASALARDA YÖNÜ BELİRLEYECEK

Öte yandan bugün saat 21.00’de Fed faiz kararını açıklayacak. Fed son toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.50-4.75 seviyesine çekmişti.

Fed’in bu toplantısında politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor. Son banka iflasları sonrasında bazı kurumlar bu toplantıda Fed’in pas geçebileceğini öngörmüştü. Ancak bu ihtimal piyasalar tarafından düşük görülüyor.