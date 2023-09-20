Altın yatırımcıları Fed’i bekliyor

Geçen hafta ABD enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin etkisiyle birlikte hafta ortasında 1901 dolara kadar gerileyen ons altın haftanın kalanında toparlanma göstermişti.

Yeni haftanın ilk işlem gününde 1937 dolar seviyesini gören ons altın 2 haftanın zirvesini test etti. Ons altın günü 1929 dolardan kapattı.

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Öte yandan bugün saat 21.00’de Fed faiz kararını açıklayacak. Fed’in politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 5.50 seviyesinde tutması bekleniyor.

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Fed son toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.50 seviyesine çıkarmıştı. Bu son 22 yılın en yüksek faiz seviyesi olmuştu.

Bugünkü Fed faiz kararı sonrası gözler Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarında olacak. Piyasalar Fed’in ileriye dönük projeksiyonlarına ilişkin sinyaller arayacak. Kasım ayındaki faiz kararına ilişkin ipuçları aranacak.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 1931 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif düşerek 1929 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1927 dolar, en yüksek ise 1932 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1677 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda sakin seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1674 lira, en yüksek ise 1689 lira seviyeleri test edildi.