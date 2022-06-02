Altın yatırımcıları istihdam verilerini bekliyor

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD verilerinde. ABD Merkez Bankası (Fed) ‘Bej Kitap’ raporunu geçtiğimiz gün yayınladı. Raporda 12 Fed bölgesinin tümünde ekonomik büyümenin devam ettiği kaydedilirken, 4 bölgede ise büyümenin önceki döneme göre yavaşladığı belirtildi.

ABD EKONOMİSİNİ RESESYON ENDİŞESİ SARDI

Raporda 8 bölgede geleceğe dair büyüme beklentilerinin azaldığı, 3 bölgede ise özellikle resesyonla ilgili endişelerin dile getirildiği aktarıldı.

Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisinin 1. çeyrek büyüme rakamları açıklanmıştı. Buna göre ekonomi 1. çeyrekte yüzde 1.5 oranında daralmıştı. Piyasaların beklentisi ise yüzde 1.3 oranında daralma olacağı yönündeydi.

Öte yandan Euro Bölgesi’nde enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8.1 oranında artarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Küresel çapta yükselen enflasyon ve resesyon endişeleri son günlerde altına talebi artırıyor.

SALI GÜNÜ SERT DÜŞEN ONS ALTINDA TOPARLANMA

Haftaya 1853 dolardan başlayan ons altın salı günü 1835 dolara kadar düştükten sonra toparlanma kaydetti. Geçtiğimiz gün 1837 dolardan açılan ons altın 1849 dolara kadar yükseldikten sonra 1846 dolardan kapandı.

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Bugüne 1846 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 1851 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1844 dolar, en yüksek 1853 dolar seviyeleri görüldü.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KULAĞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Altın yatırımcıları ABD istihdam verilerini bekliyor. Bugün saat 15.15’te ADP özel sektör istihdam rakamları, 15.30’da işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek. Yarın ise mayıs ayı tarım dışı istihdam verileri bekleniyor.

ABD’de iş gücü piyasasındaki gidişat Fed’in para politikası üzerinde önemli rol oynuyor. Fed Başkanı Jerome Powell her söyleminde iş gücü piyasasının güçlü olduğunu dile getirirken burada gerçekleşen bir bozulma Fed’i politika sıkılaştırmaya zorlayabilir.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Yurt içinde gram altın fiyatı son iki işlem gününde primli seyrediyor. Haftaya 970 liradan başlayan gram altın 981 liraya kadar çıkarak sert yükseliş kaydetmişti. Salı günü gram altın 967 liraya düşmüştü.

Geçtiğimiz güne 969 liradan başlayan gram altın 977 lirayı gördükten sonra 973 liradan kapandı.

Bugün 973 liradan açılan gram altın yükseliş kaydederek 979 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 972 lira, en yüksek ise 980 lira seviyeleri görüldü.