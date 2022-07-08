Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Altın piyasasında resesyon endişesi fiyatlanmaya devam ediyor. Pandemi sonrası ekonomileri toparlayabilmek için merkez bankaları enflasyonla mücadele kapsamında faiz artışına geçti.

AVRUPA MERKEZ BANKASI’NDAN 50 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere diğer ülke merkez bankalarının faiz artırmaya başlaması küresel çapta bir resesyon yaşanma ihtimalini giderek kuvvetlendiriyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) son toplantısına ait tutanakları geçtiğimiz gün yayınlandı. Tutanaklarda ECB üyelerinin 25 baz puanlık bir faiz artışı yerine 50 baz puanlık bir artırım olabileceğini tartıştığı belirtildi.

RESESYON ENDİŞESİ EMTİALARI VURDU

Global çapta artan enflasyona karşı merkez bankalarının sıkılaşmaya gitmesi küresel ekonomide büyümenin yavaşlayacağı endişesini beraberinde getiriyor. Bu durum başta altın ve petrol olmak üzere emtia fiyatlarının düşmesinde etkili oluyor.

ONS ALTIN 9 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Ons altın fiyatı salı ve çarşamba günleri sert düşüş kaydederek yüzde 4’ten fazla geriledi. 1800 dolar pivot seviyenin üzerinde hareket eden ons altın çarşamba günü 1732 doları görerek 9 ayın dibine indi.

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Haftanın son işlem gününe 1740 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif primli seyrederek 1743 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1738 dolar, en yüksek ise 1746 dolar seviyeleri görüldü.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KRİTİK GELİŞMEDE

Öte yandan bugün altın yatırımcılarının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak. Haziran ayında tarım dışı istihdamda artışın 268 bine yavaşlaması bekleniyor. Mayıs ayında tarım dışı istihdam 390 bin kişi artmıştı.

Haziran ayında işsizlik oranının ise değişim göstermeyerek yüzde 3.6 seviyesinde olması bekleniyor. ABD’de iş gücü verilerinin beklentilerden farklı gerçekleşmesiyle birlikte altın piyasasında yön değişebilir.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı bu hafta ons altındaki düşüşten etkilenmedi. Ons altın 9 ayın en düşük seviyesini görse de dolar/TL’nin yükselişe geçmesiyle birlikte gram altın fiyatında aşağı yönlü hareketler görülmedi.

Haftanın son işlem gününe 965 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 969 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 961 lira, en yüksek ise 970 lira seviyeleri görüldü.