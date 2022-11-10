Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Altın yatırımcıları fiyatlardaki değişimi merakla takip ederken, bugün öğleden sonra açıklanacak olan kritik veri piyasalarda yönü tayin edecek. Peki altın fiyatlarında son durum ne, fiyatlar neden yükseldi?

ALTIN PİYASASINDA ‘SEÇİM’ FİYATLAMASI

Haftaya 1681 dolardan başlayan ons altın ABD seçimlerinin başlamasıyla birlikte salı günü 1716 dolara kadar yükseldi. Çarşamba günü de kazançlarını artıran ons altın 1722 doları görerek 1 ayın zirvesini test etti. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizinin düşüşe geçmesi ve dolar endeksindeki gerileme ons altına destek veriyor.

ABD’de Temsilciler Meclis’inde Cumhuriyetçiler öne geçerken, oy sayımı hala sürüyor. Seçimlerde Cumhuriyetçilerin kazanması durumunda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikası hamlelerine son vereceğine yönelik beklentiler piyasalarda fiyatlanıyor.

ONS ALTIN BUGÜN PRİMLİ

Haftanın dördüncü işlem gününe 1704 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 1707 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1703 dolar, en yüksek ise 1712 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN 1 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle yükseliş gösteriyor. Haftaya 1003 liradan başlayan gram altın salı günü 1026 liraya kadar yükseldi. Çarşamba günü de kazançlarını artıran gram altın 1030 lirayı gördükten sonra 1018 liradan kapandı.

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Bugüne 1018 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş kaydederek 1021 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1017 lira, en yüksek ise 1024 lira seviyeleri test edildi.

ALTIN YATIRIMCILARI ABD ENFLASYONUNU BEKLİYOR

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 16.30’da açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarında olacak. ABD’de ekim ayında tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8 oranında artması bekleniyor. Bir önceki ay tüketici fiyatları yüzde 8.2 oranında yukarı gelmişti.

ABD’de enflasyonun beklentilerin altında gelmesi durumunda altın fiyatlarında yukarı yönün devamı beklenebilir. Enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşirse bu durumda Fed’in yükselen enflasyonu dizginleyebilmek için daha sıkı faiz artışlarına gidebileceğine yönelik beklentiler kuvvetlenebilir. Bu da altın fiyatlarında baskı oluşturabilir. Kritik enflasyon verisi piyasalarda yönü tayin edecek.